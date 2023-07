PS5, solo due mesi in più rispetto a PS4 per i 40 milioni di unità

PS5 ha impiegato solo due mesi in più rispetto a PS4 per superare il traguardo dei 40 milioni di unità vendute: per la precisione, PlayStation 5 ha raggiunto quei numeri dopo 32 mesi e 15 giorni, mentre PS4 ce l'ha fatta in 30 mesi e 6 giorni.

Il confronto, sottolineato su Twitter dall'analista Daniel Ahmad, ha un significato molto preciso. Come ribadito infatti nel lungo post di Jim Ryan di oggi, pubblicato in occasione dell'annuncio dei 40 milioni di PS5 vendute, l'attuale ammiraglia Sony ha dovuto affrontare un periodo molto difficile nei suoi primi due anni di vita.

Le conseguenze della crisi dei semiconduttori sono infatti state pesanti per la filiera produttiva della console, diminuendo in maniera sostanziale la capacità della casa giapponese di soddisfare la domanda da parte degli utenti.