Epic Games Store: giochi gratis del 27 luglio 2023 disponibili, link per il download

I giochi dell'Epic Games Store del 27 luglio 2023

Severed Steel

Homeworld Remastered Collection è un gioco di strategia spaziale in tempo reale. Potremo creare una flotta e completare 30 missioni per giocatore singolo. Ci saranno molteplici tipi di formazioni per la flotta e tattiche di volo da applicare con le molte unità a nostra disposizione. Dispone di testi in italiano.

I requisiti consigliati di Homeworld Remastered Collection sono:

SO: Windows 7

Processore: Quad Core da 2,3 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

SSD: 20 GB di spazio disponibile

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 560 / ATI Radeon HD 5850 (1 GB di VRAM)

Severed Steel è un gioco d'azione in prima persona per giocatore singolo che ci chiede di eseguire acrobazie mentre eliminiamo nemici e distruggiamo l'ambiente creato in voxel. Si tratta di un gioco ad alto ritmo con IA dinamica e anche un editor di livelli. Include i testi in italiano.

I requisiti consigliati di Severed Steel sono: