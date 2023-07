Epic Games Store: i giochi gratis del 3 agosto 2023 sono stati svelati

Bloons TD 6 , come detto, è un gioco nato su mobile, ma ha ottenuto un grande successo anche su PC. Su Steam, ad esempio, il gioco è disponibile dal 2018 e dispone di oltre 233.000 recensioni con una media Estremamente Positiva. Si tratta dell'interazione più recente della saga e viene continuamente aggiornato con nuovi contenti.

Questo nuovo gioco gratis dell'Epic Games Store propone inoltre molteplici modalità , come Territorio conteso, che permette di giocare con altri giocatori su una mappa condivisa nella quale dobbiamo catturare dei terreni. Ci sarà poi Missioni, modalità narrativa che racconta una storia, e anche Odissee, Eventi Boss e non solo. Si possono creare anche sfide personalizzate e poi condividerle con gli altri giocatori.

Bloons TD 6 è un tower defense nato su mobile. Abbiamo a disposizione un certo numero di personaggi da posizionare per difenderci da orde di nemici e da relativi boss, noti come Bloon. Troveremo molteplici mappe con temi, regole e ricompense specifiche.

Loop Hero, il secondo gioco gratis dell'Epic Games Store

Loop Hero

Il secondo gioco gratis dell'Epic Games Store è Loop Hero. Si tratta di un roguelite nel quale il nostro personaggio percorre un tracciato in loop scontrandosi con dei nemici. Il nostro compito è posizionare delle caselle nella mappa del livello, creando area che applicano bonus. Otteniamo inoltre ricompense sotto forma di equipaggiamenti per rendere più forte il personaggio e riuscire a diventare abbastanza potenti per affrontare il boss.

I requisiti di Loop Hero sono:

Sistema operativo: Windows 7, 8.1, 10 x64

Processore: Intel Core2 Duo E6750 (2 * 2660), AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ (2 * 2600)

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: GeForce 8600 GT (512 MB), Radeon HD 4650 (1024 MB)

Spazio di archiviazione: 300 MB di spazio disponibile

Vi ricordiamo infine che sono disponibile anche i giochi gratis di oggi, 27 luglio 2023.