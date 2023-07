Games with Gold, agosto 2023: i giochi per Xbox, saranno gli ultimi prima della morte del servizio

Microsoft ha svelato i giochi di Games with Gold di agosto 2023 compresi con Xbox Live Gold (incluso anche in Game Pass Ultimate). Parliamo di Blue Fire e Inertial Drift, che saranno entrambi disponibili dall'1 agosto al 31 agosto.

Ricordiamo che si tratta degli ultimi giochi di Games with Gold. La promozione terminerà il primo di settembre, con la scomparsa di Xbox Live Gold che si trasformerà in Game Pass Core. Ricordiamo anche che tutti i giochi che avete reclamato negli anni tramite Games with Gold rimarranno a vostra disposizione, anche dopo la scomparsa del servizio. Se siete ancora abbonati a Xbox Live Gold, il tutto si convertirà in automatico in Game Pass Core (il 14 settembre 2023).