Monster Hunter Now: data di uscita, bonus di pre-registrazione, mostri e armi svelati

Monster Hunter Now ha ora una data di uscita: 14 settembre 2023. Sarà disponibile a livello mondiale su iOS e Android. I giocatori si possono ora pre-registrare per poter ottenere bonus speciali. Vediamo quali e il numero di giocatori necessari per raggiungere tali ricompense:

500.000 pre-registrazioni: 10 pozioni e 3 paintball (servono per marcare i mostri e tornare più tardi per catturarli)

1.000.000 pre-registrazioni: 3 Founder Medal e 3 Wander Pebble (la prima è un oggetto speciale commemorativo unico della pre-registrazione, mentre la seconda aumenta il raggio di accesso ai mostri e alla raccolta di punti)

2.000.000 pre-registrazioni: 2 Special pre-order Makeup ed espansione al box degli oggetti di 500 unità

3.000.000 pre-registrazioni: 2 Special pre-order Makeup e 3 Double Rewards Ticket

5.000.000 pre-registrazioni: 10.000 Zenny e altri 500 slot per il box degli oggetti

Potete fare la pre-registrazione a Monster Hunter Now su iOS qui e su Android qui.