Space Cats Tactics: strategia e microgestione

Space Cats Tactics propone un classico sistema a griglia

Space Cats Tactics non è certamente un gioco che vuole nascondere qual è la sua idea: gatti nello spazio e scontri tattici. In questo piccolo universo creato da Alex Nicola i "gatti" sono esseri umanoidi con aspetto felino creati dagli esseri umani, potenti guerrieri usato come schiavi e, sebbene oramai liberi, considerati come cittadini di seconda classe.

Noi vestiamo i panni di una coppia di gatti mercenari che devono rubare una nave, la Curiosity ("Curiosity killed the cat" è un famoso modo di dire inglese), la quale dispone di una tecnologia unica. La trama ruota attorno a un complotto aziendale e alla volontà di ottenere il controllo su tale inestimabile navicella, in un mix di cliché e battute sui gatti, riferimenti casuali a personaggi famosi (come "Dal Gabot") e citazioni al limite del plagio a Mass Effect che ci porteranno verso un paio di finali. La domanda però è se avrete la pazienza di arrivare fino alla conclusione.

Space Cats Tactics è un gioco di strategia a turni, diviso in due principali componenti. Ogni missione ci inserisce in un ritaglio dello spazio organizzato in caselle esagonali. Abbiamo punti azione da spendere per muoverci e attaccare con una delle nostre armi, come un semplice cannone, un raggio laser ad area o - tramite potenziamenti - anche dei missili e non solo. Qualsiasi azione vogliamo eseguire, però, deve essere prima abilitata posizionando uno dei membri della nostra ciurma felina nella giusta stanza.

Volete attaccare? Serve un gatto nella sala delle armi. Volete gestire lo scan e le comunicazioni con altre navi? Qualcuno deve andare sul ponte. L'idea è piacevole e spinge a ragionare in anticipo su quali mosse vorremo fare nel prossimo turno, perché il posizionamento dell'equipaggio costa punti azione. La verità, però, è che le opzioni sono minime, soprattutto una volta che si deve agire sul campo di battaglia.

La nave è divisa in sezioni e dovremo posizionare i membri dell'equipaggio all'interno di esse

La maggior parte delle battaglie avvengono in campo aperto, con solo un paio di asteroidi di tanto in tanto che possono fornirci protezione, ma perlopiù non si può far altro se non attaccare a ripetizione. In alcuni casi siamo nettamente più forti e distruggiamo i nemici, in altri semplicemente non abbiamo nessuna possibilità. In quest'ultima situazione la vittoria arriva unicamente perché l'intelligenza artificiale nemica è terribile e incapace ad agire in modo sensato, il che però è alle volte uno svantaggio anche per noi.

Ad esempio, in una missione avevamo acceso ad alleati controllati dall'IA. In un tentativo alcune navette hanno semplicemente smesso di agire, in un altro si sono fermate in un punto e hanno attaccato a ripetizione un avversario senza però capire che i proiettili venivano bloccati da una nebulosa e non raggiungevano il nemico. In un'altra missione invece dovevamo solo riuscire a scappare, in un'area densa di nemici dove l'unico modo per sopravvivere era sperare che l'IA di una specifica nave nemica molto potente decidesse senza motivo di andare nella direzione opposto alla nostra (è successo dopo tre tentativi). In generale, è chiaro che in alcune situazioni gli avversari non capiscono cosa devono fare se noi siamo troppo lontani e iniziano a vagare in direzioni casuali.