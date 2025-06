Monster Hunter Now, la Stagione 6 introduce il Corno da Caccia, il Nargacuga e gli stili personalizzati

Monster Hunter Now continua a espandersi, arricchendosi di nuovi contenuti. E mentre Monster Hunter Wilds sembra arrancare e perdere sempre più popolarità, il free-to-play dedicato alla caccia appare più in forma che mai e si prepara a ricevere uno degli aggiornamenti più ricchi e interessanti di sempre. La data da cerchiare sul calendario è quella del 19 giugno, il giorno di lancio della Stagione 6 "Occhi rossi nel vespro!". Di carne al fuoco ce n'è davvero tanta, con l'introduzione del Nargacuga, uno dei mostri preferiti dai fan della serie, l'aggiunta del Corno da Caccia, una nuova variante di mostri interdimensionali e gli stili personalizzati per le armi, che promettono di aggiungere uno strato di profondità aggiuntivo alle meccaniche di gioco. Noi abbiamo visto in anteprima i contenuti in arrivo grazie a una presentazione a porte chiuse condotta dell'executive producer Sakae Osumi e ora possiamo parlarvi delle novità più interessanti in arrivo.

Il Nargacuga, nuovi mostri da Iceborne e Monster Hunter Rise e abilità Nuova stagione, nuovi mostri da cacciare. Come già accennato in precedenza, la Stagione 6 aggiunge il Nargacuga, Wyvern Volante che assomiglia a una combinazione tra un giaguaro e un pipistrello e famoso per la sua agilità, le membrane a rasoio sulle zampe frontali e gli occhi che si illuminano quando si infuria, creando delle inquietanti scie rosse quando si muove. Il Nargacuga da Monster Hunter World: Iceborne Da quello che abbiamo visto, lo scontro ricorda molto la sua versione di Monster Hunter Iceborne: preparatevi a studiare a fondo lo schema dei suoi attacchi, tra balzi improvvisi e rapidi riposizionamenti, per trovare la finestra ideale in cui colpire. Sconfiggendolo, potrete forgiare il suo set armatura e ottenere l'abilità "Bonus accumulo", che incrementa i danni quando si verifica un accumulo di uno status alterato in seguito a un colpo. Ma il Nargacuga non sarà l'unico protagonista della stagione. Direttamente da Monster Hunter World: Iceborne arriva il Beotodus, mentre da Rise fanno il loro ingresso Bishaten e Gran Wroggi. Ognuno di loro porta nuove armature e abilità esclusive: "Colpo finale" potenzia l'ultimo colpo di Balestre, Lancia-Fucile e Spadascia Caricata; "Forza Contundente" migliora i danni del colpo caricato del Martello e dell'attacco riecheggiante del Corno da Caccia; infine, "Debolezza paralisi" aumenta i danni inflitti ai mostri paralizzati. E non è finita qui: il 7 luglio è in programma l'arrivo di un drago anziano, mentre l'8 agosto arriveranno nuove sottospecie ancora avvolte nel mistero. Gli sviluppatori, per ora, hanno deciso di mantenere il massimo riserbo su queste creature.

Il Corno da Caccia è finalmente arrivato, pronti a “suonarle” di santa ragione ai mostri? Con la Stagione 6 debutta una nuova categoria d'arma: il Corno da Caccia. Questo strumento contundente può stordire i mostri colpendoli alla testa e si distingue per una caratteristica unica: ogni attacco genera una nota sonora. Allineando più note in un ordine specifico si attiva un effetto melodia, garantendo bonus preziosi come l'aumento di attacco e difesa o una generazione più rapida della barra speciale. Il Corno da Caccia di Mizutsune e Rathian, in Monster Hunter Now L'inserimento del Corno da Caccia è una scelta curiosa: tra le armi ancora assenti in Monster Hunter Now, era certamente la meno gettonata. Tuttavia, la spiegazione di Osumi ci ha convinto: l'obiettivo degli sviluppatori è incentivare il gioco di squadra e la cooperazione tra i giocatori, poiché quest'arma non migliora solo le prestazioni del cacciatore, ma anche quelle dei suoi compagni in battaglia. Anche in questo caso gli sviluppatori si sono chiaramente ispirati alla versione dell'arma vista in Iceborne, piuttosto che ai rework radicali degli ultimi due capitoli della serie. La base rimane simile all'espansione di World, ma con alcune modifiche significative. La velocità d'attacco è aumentata e ora bastano solo due note per eseguire una melodia. Inoltre, i loro effetti si attivano immediatamente dopo aver composto le note corrette, senza necessità di eseguire un'esibizione. All'attivazione i bonus si applicano solo al cacciatore, ma possono concessi anche ai compagni tramite l'onda riecheggiante o la mossa speciale trio armonico, che rispettivamente estendono gli effetti alla squadra per 10 e 20 secondi.

I mostri interdimensionali e gli stili personalizzati per le armi Già arrivati a questo punto avrete capito che l'aggiornamento della Stagione 6 è piuttosto abbondante e corposo, ma ancora non abbiamo parlato della portata principale. A partire dal 19 giugno in Monster Hunter Now appariranno dei vecchi mostri potenziati dall'influenza dei varchi anomali. Queste varianti, chiamati "mostri interdimensionali", rappresentano una nuova sfida con missioni 8★ o superiori. Monster Hunter Wilds svela l'arrivo degli Stili Arma, mostri temprati più forti e modifiche al bilanciamento Oltre a statistiche migliorate, i mostri interdimensionali possiedono barriere protettive su alcune parti del corpo, evidenziate da punti luminosi. Queste riducono drasticamente i danni e devono essere distrutte colpendole ripetutamente per indebolirli. Al lancio della Stagione 6 saranno disponibili le versioni interdimensionali di Barroth, Tobi-Kadachi, Jyuratadous, Anjanath, Rathian e Barioth. Affrontare queste difficili cacce permetterà ai giocatori di ottenere materiali esclusivi, necessari per sbloccare una nuova funzionalità: gli stili personalizzati. Da non confondere con le armi e armature layered (che modificano solo l'estetica), questi potenziamenti non solo migliorano le statistiche, ma trasformano il set di mosse delle armi. Per esempio, si potrà aggiungere il Sacred Sheath di Sunbreak alla Spada Lunga o la ricarica in schivata alla Balestra Leggera. Nuove opzioni offensive sono sempre ben accolte e questo sistema ha tutte le carte in regola per portare una ventata di aria fresca e aumentare la profondità delle meccaniche di gioco. Tuttavia, è un vero peccato che all'inizio della Stagione 6 solo tre armi supporteranno questa funzione - Spada Lunga, Spada e Scudo, Balestra Leggera - mentre le altre verranno integrate in futuro. Questo potrebbe penalizzare chi utilizza armi diverse, che potenzialmente verrà tagliato fuori dal meta nei prossimi mesi. Il potenziamento delle armi avviene tramite un sistema a livelli, con un cap fissato a 10. Più alto è il livello, più rari saranno i materiali richiesti, provenienti da mostri interdimensionali e di livello 9★ o 10★. Ogni upgrade incrementa una statistica, come attacco o elemento, e al quinto livello sarà possibile scegliere uno tra due stili personalizzati. La Spada Lunga potrà optare tra Sacred Sheath o la combo spirito Valor di Generations Ultimate, la Balestra Leggera potrà scegliere tra ricarica in schivata o l'abilità di sparare un colpo durante un'evasione laterale, mentre Spada e Scudo potrà sostituire il colpo di scudo in picchiata con Drill Slash (un attacco multi-hit che valorizza elemento e status) oppure iniziare una Perfect Rush dopo un backstep.

Monster Hunter Now, con la Stagione 6, porta parecchia carne al fuoco. L'aggiunta del Nargacuga farà sicuramente felici molti fan, trattandosi di uno dei mostri più amati della serie. Gli altri nuovi mostri forse sono meno interessanti, ma contribuiscono comunque ad espandere un roster che, stagione dopo stagione, diventa sempre più variegato e solido. Inoltre, vengono introdotti nuovi set armatura e abilità, con il potenziale di portare una ventata di aria fresca nel meta. Le vere aggiunte di peso, però, sono il Corno da Caccia, la nuova sfida rappresentata dai mostri interdimensionali e, soprattutto, gli stili per le armi. Quest'ultimi hanno il potenziale per rendere ancora più profondo e divertente il gameplay