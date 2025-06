Svelati i requisiti PC al completo di The Alters, disponibile il benchmark su Steam

Mancano pochissimi giorni al lancio di The Alters e per preparare i giocatori gli sviluppatori di 11 bit studios hanno pubblicato i requisiti della versione PC al completo, che abbiamo elencato poco più sotto all'interno di questa notizia.

Come possiamo vedere sono abbastanza accessibili. Per raggiungere il preset "Alto" per i 1080p upscalati a 60 fps viene suggerito un processore i7-8700k o un Ryzen 7 5800X, accompagnato da una scheda video RTX 2070 o una Radeon RX 6600 XT. Per raggiungere il livello Ultra in 4K, oviamente serve un hardware più prestante, con 32 GB di RAM e una scheda grafica al livello di una RTX 4080 Super o di una Radeon RX 7900 XTX.