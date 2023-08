Resident Evil 4 trasformato in un action game 2D da un modder: ecco il video

Un modder ha trasformato Resident Evil 4 in un action game 2D usando l'engine GZDoom: come si può vedere nel video qui sotto, il risultato finale è quantomeno intrigante, sebbene non disponibile per il pubblico.

In quello che si pone come un vero e proprio demake del classico Capcom, le sequenze di intermezzo sono state trasformate in semplici filmati per poi lasciare spazio a un'azione bidimensionale di stampo tradizionale, con Leon che si muove avanti e indietro all'interno del villaggio.

Le meccaniche ovviamente cambiano rispetto a quelle di cui abbiamo parlato nella recensione del remake di Resident Evil 4, eppure il protagonista mantiene le sue varie abilità, dall'uso delle armi all'iconico calcio rotante con cui può finire i nemici dopo averli storditi.