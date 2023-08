Play Your Pasta Limited Edition è in offerta su Amazon: è disponibile al prezzo minimo storico

Cibo e videogiochi sono grandi amici, sotto più punti di vista. Non solo vi sono molti videogiochi dedicati al cibo, in modo più o meno diretto, ma anche il cibo è dedicato ai videogiochi. PlayStation e Garofalo propongono Play Your Pasta Limited Edition (confezione da 500 grammi) in sconto al prezzo minimo storico con un'offerta di Amazon Italia. La parte rilevante è anche che la pasta è disponibile, cosa non scontata visto che a intervalli sparisce dagli scaffali di Amazon. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo medio degli ultimi novanta giorni è pari a 2.33€, ma ora si trova al prezzo minimo storico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La pasta Play Your Pasta Limited Edition è una semola di grano duro che cuoce in 12 minuti. La forma è ovviamente quella dei simboli PlayStation, ovvero cerchio, triangolo, quadrato e croce (non è una X). In termini di allergeni, contiene grano, soia e senape. La produzione avviene nel Pastificio Lucio Garofalo a Gragnano (NA).