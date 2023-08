Mortal Kombat 1, scoperta la modalità Invasioni per single player tramite un leak della confezione

L'informazione è sputata tramite Reddit dove è stata condivisa un'immagine del retro della confezione di Mortal Kombat 1. In portoghese, tradotto poi in inglese dall'utente, possiamo leggere la breve descrizione della modalità "Invasioni". Viene indicato che si tratta di una modalità single player stagionale che permetterà ai giocatori di attraversare "I Regni di Mortal Kombat".

Mortal Kombat 1 arriverà tra poco più di un mese e ancora non sappiamo tutto del gioco. Ora, spunta online un nuovo rumor secondo il quale il picchiaduro dovrebbe includere una modalità per giocatore singolo chiamata "Invasioni" .

Mortal Kombat 1, cosa possono essere gli eventi "stagionali"?

Mortal Kombat 1 è un reboot narrativo della saga

Ovviamente, parla di contenuti stagionali fa subito pensare ai "Pass battaglia" e affini, ma in questo caso non pare essere il caso in quanto in precedenza il produttore esecutivo di Mortal Kombat Ed Boon aveva confermato che non ci saranno contenuti di questo tipo. Mortal Kombat 1 non vuole proporre un modello da "live service".

Probabilmente Invasioni è una modalità aggiuntiva pensata per aggiungere contenuto per giocatore singole, in aggiunta chiaramente alla modalità Storia. Dovremo attendere un annuncio ufficiale per sapere più nel dettaglio di cosa stiamo parlando. Ovviamente tutto il discorso si basa sul fatto che questa copertina non sia un falso: si tratta solamente di un leak, per il momento.

Vi lasciamo infine al recente trailer che presenta Reptile, Ashrah e Havik.