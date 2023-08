PS5: alcune esclusive PlayStation sembrano essere state rinviate da Sony

Dal recente report finanziario di Sony, che ha riferito i risultati del primo trimestre, emerge anche l'idea che la compagnia abbia deciso di rinviare alcune esclusive PlayStation che erano inizialmente previste per la seconda metà dell'attuale anno fiscale.

La questione non viene approfondita più di tanto nei documenti ufficiali, ma emerge da alcuni punti messi in evidenza da Sony e riguardanti le previsioni per l'anno fiscale in corso. Sebbene queste non siano cambiate, in termini di vendite e reddito operativo, se non con qualche ritocco addirittura verso l'alto, ci sono alcuni elementi che possono essere considerati negativi.

In particolare, per quanto riguarda la previsione sul reddito operativo finale dell'anno fiscale, Sony ha indicato che l'impatto delle vendite di giochi non first party, ovvero non esclusive PlayStation, avrà risvolti positivi sul dato, così come un calo dei costi.

Tuttavia, come aspetti negativi cita la possibile riduzione del profitto sull'hardware PS5 in base alle variazioni applicate alle promozioni su base geografica e, soprattutto, i "cambiamenti nelle date di uscita di una parte di giochi first party".