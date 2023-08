Embracer Group chiude Campfire Cabal dopo meno di un anno dall'acquisizione

I dipendenti di Campfire Cabal avevano in passato lavorato a Hitman e alla serie Expeditions (GDR tattico a turni). Il loro obiettivo per il prossimo progetto era di realizzare "un gioco di ruolo narrativo di alta qualità". Il team è stato creato a settembre 2022. Purtroppo ora il progetto è terminato e il team è stato chiuso.

Embracer Group, una notizia non sorprendente

Questa chiusura non sorprende. Sappiamo infatti da un paio di mesi che Embracer Group sta "riorganizzando" la struttura aziendale, ovvero ha intenzione di licenziare dipendenti per diminuire le spese e rientra dei costi sostenuti.

Come vi abbiamo riportato in precedenza, la situazione è molto più grave di quello che sembra in quanto Embracer vale tre miliardi di dollari (un calo del 50%) e alcuni studi in suo possesso hanno stretto accordi basati anche sul valore dell'azienda.

Ricordiamo che Embracer Group è la compagnia madre di Koch Media, Saber Interactive, Gunfire Games, Milestone, Gearbox Software, Aspyr, Asmodee, Crystal Dynamics, Eidos-Montréal e moltissimi altri team.

Possiede anche i diritti videoludici de Il Signore degli Anelli, IP sulla quale vuole puntare molto.