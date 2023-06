Embracer Group: la situazione è molto più grave di quello che sembra

L'economista e accademico Joost van Dreunen ha spiegato con parole molto chiare la situazione attuale dell'Embracer Group, che a quanto pare è molto più grave di quanto si possa pensare, con la crisi che si riverserà soprattutto sugli studi acquisiti nel corso degli ultimi anni.

Come spiegato da van Dreunen, attualmente Embracer Group vale solo 3 miliardi di dollari, ossia più o meno quanto pagò per acquisire Asmodee nel dicembre del 2021. Il piano della compagnia era quello di trasformarsi in un portfolio di proprietà intellettuali per lanciarsi su diversi canali, come quelli mobile, i giochi da tavolo, i film e altri, massimizzando così il suo valore.

Purtroppo, come spesso accade, chi ha preso le decisioni finanziare della compagnia ha guardato soprattutto ai margini di profitto, senza avere una precisa visione creativa, che poi secondo lo studioso è uno dei problemi del tardo capitalismo, che tende a distruggere la creatività, pur affermando di supportarla.

"Nella sua corsa per diventare la potenza che non è mai stata, Embracer ha speso molti soldi e ha implementato uno stile manageriale basato sul laissez-faire per crescere rapidamente di dimensioni," scrive van Dreunen, aggiungendo che molti degli studi acquisiti riceveranno meno di quanto pattuito per via degli accordi presi, che vincolano parte dei pagamenti ai risultati. "Ad esempio l'acquisizione di Saber Interactive, una di quelle fatte dalla compagnia nel 2020 per 525 milioni di dollari, era basata per la gran parte su azioni della compagnia madre e aveva come condizione il completamente di più progetti. Siccome il valore di Embracer è crollato del 50% dal momento dell'acquisizione, molti degli impiegati di Saber saranno delusi. Peggio ancora, l'annunciata ristrutturazione (leggasi: licenziamenti) significherà che una sfortunata parte dei 16.601 dipendenti di Embracer dovranno trovarsi un altro lavoro."