Il Signore degli Anelli: Embracer vuole dare priorità a questa serie per i suoi giochi

Come vi abbiamo già riportato, il grande editore videoludico Embracer Group sta riorganizzando la propria struttura interna (ovvero sta per licenziare un numero indefinito di persone) ma sta anche ha dichiarato di avere piani per rafforzare la propria produzione di giochi. Precisamente, afferma di voler trasformare Il Signore degli Anelli in "uno dei più grandi franchise di gioco al mondo".

Parlando in una lettera aperta ai suoi 17.000 dipendenti, il co-fondatore e CEO di Embracer Lars Wingefors ha rivelato che intende "concentrarsi maggiormente sulle IP interne e aumentare i finanziamenti esterni per i giochi a grande budget".

Il direttore operativo ad interim Matthew Karch ha inoltre detto che concentrarsi sui videogiochi de Il Signore degli Anelli a scapito di altri progetti è ora una priorità.

"Sono molto fiducioso che l'intero processo si tradurrà facilmente in una migliore selezione dei prodotti, più redditizia e che ci darà maggiori opportunità di crescita in futuro, e che ci aiuterà a sfruttare la proprietà intellettuale che possediamo all'interno della nostra organizzazione", ha detto Karch.

"Possediamo Il Signore degli Anelli e sappiamo che dobbiamo sfruttare Il Signore degli Anelli in modo molto significativo e trasformarlo in uno dei più grandi franchise di gioco al mondo. È ovviamente una cosa che faremo. Si tratta di un uso molto migliore delle risorse rispetto ad altri progetti a cui hanno lavorato alcuni dei nostri team".

Vi ricordiamo che un MMO de Il Signore degli Anelli è stato annunciato da Amazon Games ed Embracer Group