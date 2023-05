Il Signore degli Anelli: MMO annunciato da Amazon Games ed Embracer Group

Amazon Games ed Embracer Group hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per lo sviluppo e la pubblicazione da parte di Amazon Games di un nuovo MMO basato su Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Il gioco non ha per ora un nome ufficiale, ma arriverà su PC e console non meglio specificate.

Questo nuovo gioco sarà un'avventura MMO open-world in un mondo persistente ambientato nella Terra di Mezzo e includerà le storie de Lo Hobbit e della trilogia del Signore degli Anelli. Il gioco è nelle prime fasi di produzione, con Amazon Games Orange County, creatore di New World (un altro MMO), a capo dello sviluppo. Amazon Games pubblicherà il gioco a livello globale. Ulteriori dettagli, compresi i tempi di lancio, saranno comunicati in seguito.

"Siamo impegnati a offrire ai giocatori giochi di alta qualità, sia attraverso IP originali sia attraverso giochi amati da tempo come Il Signore degli Anelli", ha dichiarato Christoph Hartmann, VP di Amazon Games.

L'unica immagina del progetto de Il Signore degli Anelli per ora disponibile

"Portare ai giocatori una nuova versione de Il Signore degli Anelli è stata a lungo un'aspirazione del nostro team, e siamo onorati e grati che la Middle-earth Enterprises ci abbia affidato questo mondo iconico. Siamo inoltre lieti di ampliare il nostro rapporto con Embracer Group dopo l'accordo con Tomb Raider dello scorso anno, poiché si sono dimostrati ottimi collaboratori."

"Il mondo della Terra di Mezzo continua a dimostrarsi un terreno infinitamente fertile per i creatori, e Amazon Games ha una passione per la costruzione di mondi immersivi e avvincenti e per la pubblicazione di giochi per un pubblico globale", ha dichiarato Lee Guinchard, CEO di Freemode.

"Abbiamo la chiara ambizione di creare prodotti di intrattenimento di altissima qualità per questa IP, sia che utilizziamo risorse interne sia che collaboriamo con i migliori partner del settore che completano le nostre capacità. Ci stiamo impegnando al massimo per realizzare un MMO che renda giustizia all'ampio universo della Terra di Mezzo e che appassioni i giocatori di tutto il mondo".

Ecco invece trailer e data di uscita de Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo.