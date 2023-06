The Lamplighters League: data d'uscita forse svelata da un leak, prevista in estate

Il solito billbil-kun, utente Twitter che ha dimostrato più volte una notevole precisione nei leak, ha forse svelato la data d'uscita di The Lamplighters League, interessante strategico a turni che sembra sia in arrivo già l'8 agosto 2023 su PC e Xbox.

Ovviamente non si tratta di un'informazione ufficiale, ma considerando l'affidabilità della fonte possiamo prenderla in considerazione come molto verosimile, in attesa di ulteriori annunci: ricordiamo inoltre che The Lamplighters League sarà disponibile al day one direttamente su Xbox Game Pass.



Sviluppato da Harebrained Scheme, autori della nuova trilogia di Shadowrun Returns e dei recenti Battletech, anche questo riprende alcuni elementi di gameplay visti nei giochi precedenti del team ma inserendoli in un mondo di gioco completamente diverso e molto particolare.

Caratterizzato da atmosfere che mischiano steampunk, Art Deco e horror lovecraftiano, The Lamplighters League è ambientato in una versione alternativa degli anni 30, in cui un gruppo di esploratori cercano in ogni modo di fermare un inquietante culto chiamato The Banished Court che punta a dominare il mondo.

Si tratta di uno strategico a turni con meccaniche piuttosto peculiari, che a quanto pare è in arrivo in agosto su PC e Xbox. Il leaker ha anche svelato le edizioni con prezzi annessi: Standard Edition a 49,99 euro e Deluxe Edition a 64,99 euro, con personaggi bonus, artbook e colonna sonora.