Starfield: Bethesda è stata aiutata dagli autori di DOOM, ma non per le sparatorie

Starfield - il prossimo grande gioco di ruolo di Bethesda - ha ricevuto un aiuto da un altro team di Zenimax. È infatti stato svelato che Id Software ha fornito aiuto tecnico per il gioco di esplorazione spaziale. Sebbene Id sia nota per i suoi giochi come Doom e Quake Champions, lo studio non è intervenuto per dare una mano a Bethesda con le sezioni da sparatutto di Starfield. Lo sviluppatore di Doom Eternal ha invece aiutato Bethesda sul "lato grafico" di Starfield, poiché alcuni elementi di Id Tech sono stati utilizzati nel Creation Engine del gioco.

"Beh, prima di tutto direi che essendo in azienda e conoscendo i ragazzi di Id Software da molto tempo, sono un grande fan di Doom", ha dichiarato Todd Howard, boss di Bethesda, a IGN USA. "Sono i migliori in assoluto. Doom Eternal è uno dei miei giochi preferiti."

"Con Fallout 4 ci hanno dato qualche consiglio su come gestire i combattimenti. E per Starfield, abbiamo rifatto il combattimento da soli ed è davvero fantastico. Ma Id ci ha aiutato molto di più sul lato grafico. Così siamo arrivati al motion blur. È il solo modo in cui il gioco risulta fluido. Volevamo portarle altre cose che fanno in Id Tech all'interno del Creation Engine 2, e loro ci hanno aiutato a farlo, ed è fantastico".

"E sono un grande fan di quello che fanno. Quindi, poter dare un'occhiata in anticipo a ciò che faranno prossimamente... Non sono qui per parlarne, ma è semplicemente...". Howard non si è comprensibilmente lasciato scappare i dettagli del prossimo progetto di Id Software.

Inoltre, Matt Booty di Xbox promette che Starfield è il gioco di Bethesda con meno bug di sempre.