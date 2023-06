Starfield è il gioco di Bethesda con meno bug di sempre, stando a Matt Booty di Xbox

Starfield potrebbe essere il gioco di Bethesda con meno bug di sempre al lancio. Ossia, lo è, stando a quanto dichiarato da Matt Booty, il capo degli Xbox Game Studios, ai microfoni di Giant Bomb.

Naturalmente il tutto andrà verificato, ma immaginiamo che il tempo extra concesso da Microsoft a Bethesda per lo sviluppo sia servito soprattutto per rifinire il gioco, che altrimenti sarebbe potuto uscire molto prima. Testare e pulire un titolo che appare così mastodontico non deve essere né facile, né veloce.

La dichiarazione di Booty, in realtà, è ancora più netta. Secondo il dirigente di Xbox, se Starfield fosse pubblicato oggi, sarebbe lo stesso il gioco first party di Bethesda con meno bug. La dichiarazione arriva in risposta al fatto che molti si aspettano più di qualche problema con il gioco, considerando i trascorsi dello studio di sviluppo con i bug di lancio.

Vero è che Bethesda ha sempre lavorato a titoli ambiziosissimi che, bug a parte, hanno convinto critica e pubblico rivelandosi spesso dei capolavori ancora oggi ricordati, come Morrowind o il più recente Skyrim.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile a partire dal 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X/S. Sarà lanciato da subito anche nel Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft. Se vi interessa saperne di più, riguardatevi lo Starfield Showcase, dove vengono fornite moltissime informazioni sul gioco.