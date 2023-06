Classifica Steam: Street Fighter 6 primo, Starfield è già in top 10

Come ogni martedì SteamDB ha condiviso la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam in base ai ricavi. Anche questa settimana troviamo al primo posto Street Fighter 6, confermando il grande successo del picchiaduro di Capcom. Anche Starfield entra in top 10 sull'onda dell'entusiasmo scaturito dalla corposa presentazione del gioco avvenuta durante l'Xbox Games Showcase.

Vediamo la classifica della settimana del 6 - 13 giugno 2023:

Street Fighter 6 Steam Deck Call of Duty: Modern Warfare 2 Red Dead Redemption 2 GTA 5 Starfield Rainbow Six Siege The Outlast Trials Assassin's Creed Valhalla Cyberpunk 2077

Come possiamo vedere rispetto alla settimana scorsa non ci sono stati grandi cambiamenti nella parte alta della classifica, con Street Fighter 6 e Steam Deck in vetta e Call of Duty: Modern Warfare 2 che torna in terza posizione scalzando Naraka: Bladepoint. Troviamo anche i giochi in saldo su Steam negli ultimi giorni, come i sempreverdi Red Dead Redemption 2, GTA 5 e Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Valhalla (a tal proposito, tutta la saga di Ubisoft è in sconto).

Entra nella top 10 anche Starfield, in sesta posizione, grazie ai preordini piazzati dopo la presentazione avvenuta durante l'Xbox Games Showcase, che dunque sembrerebbe aver entusiasmato tanti giocatori. Se già così è un risultato impressionante, va considerato anche che il gioco è incluso nel Game Pass e quindi in tanti lo giocheranno sfruttando l'abbonamento del servizio Microsoft.

Anche Cyberpunk 2077 torna in classifica grazie allo sconto del 50% sul gioco base e l'inizio dei preorder dell'attesa espansione Phantom Liberty, di cui potrete leggere la nostra anteprima.