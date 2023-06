Prince of Persia The Lost Crown: papà della serie irride chi si lamenta per l'aspetto del principe

Jordan Mechner, il padre della serie Prince of Persia, ha preso in giro quelli che si stanno lamentando dell'aspetto del principe nel nuovo Prince of Persia The Lost Crown, pubblicando un'immagine che mostra quanto in realtà non ne sia mai esistita una versione canonica.

Di fatto il principe è cambiato molto da capitolo in capitolo, com'è giusto che sia. Vediamo l'immagine:

Tutti i principi di Persia

Come potete vedere, esistono moltissime versioni del principe di Persia, a partire da quella vestita di bianco del primo episodio (che stranamente i puristi non rimpiangono). A ben vedere, il nuovo eroe riprende un po' lo stile di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, cambiando la pettinatura e il volto dell'eroe.

Detto questo, se volete avere più informazioni sul gioco, leggete il nostro provato di Prince of Persia The Lost Crown, in cui abbiamo scritto:

È presto per promuovere Prince of Persia: The Lost Crown, ma il gioco di Ubisoft è stato senza dubbio tra le sorprese migliori dell'ultima Summer Game Fest. Un metroidvania frenetico e divertente sia nelle fasi platform che nei combattimenti, ma soprattutto un gioco molto focalizzato, che senza avere le enormi ambizioni dei grandi blockbuster e dei giochi open world tipici di Ubisoft riesce a offrire un'esperienza di gioco essenziale e coinvolgente. E non sarà una musica rap nel trailer a fare la differenza.