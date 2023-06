Xbox Games Showcase Extendend: seguitelo con noi su Twitch nella maratona live

Questa sera non perdevi l'appuntamento con l'Xbox Games Showcase Extendend, l'evento di Microsoft con approfondimenti sui giochi mostrati domenica sera e anche qualche sorpresa ancora da svelare. Ovviamente siete tutti invitati a seguirlo con noi su Twitch nella sesta giornata della maratona della Multiplayer.it Summer of Games.

Lo showcase Xbox che andrà in onda alle 19:00 italiane di oggi, martedì 13 giugno 2023, è ovviamente la portata principale della giornata, ma assolutamente non è l'unica dato che abbiamo in serbo un ricco programma per voi.

Infatti, la nostra maratona inizia già alle 15:00 e continuerà fino a tarda serata. In prima linea come al solito troveremo Pierpaolo, Giordana e Alessio in diretta dal nostro studio a Roma, con Vincenzo e Francesco che interverranno in collegamento da Los Angeles.

In attesa dell'Xbox Games Showcase Extendend i nostri commenteranno le novità presentate in questa intensa settimana di eventi, giocheranno alle ultime demo, come quella di Final Fantasy 16 disponibile da ieri su PlayStation Store, completeranno la tier list dei giochi mostrati e ovviamente faranno una marea di chiacchiere con la nostra chat.

Cosa possiamo aspettarci dall'Xbox Games Showcase Extendend? Solitamente in questi appuntamenti Microsoft propone approfondimenti, dietro le quinte, interviste con gli sviluppatori e gameplay walkthrough dei giochi protagonisti dello show andato in onda domenica (ecco un riassunto di tutto quello che è stato annunciato). Tra i giochi già confermati ci saranno anche Avowed, Towerborne, Senua's Saga: Hellblade II, The Elder Scrolls Online: Necrom e Microsoft Flight Simulator - Dune Expansion.

Quest'anno tuttavia Microsoft ha in serbo anche qualche sorpresa. Il colosso di Redmond ha infatti svelato che per l'occasione ci saranno anche dei giochi di terze parti non mostrati durante l'evento principale, quindi si tratta sicuramente di un appuntamento da non perdere.

Potrete seguire lo streaming tramite il player all'interno di questa notizia o direttamente tramite il nostro canale Twitch. A tal proposito, se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di iscrivervi per rimanere costantemente aggiornati sulle nostre dirette. Sulle nostre pagine, inoltre, trovate l'hub del Summer of Games 2023 con tutte le notizie e gli approfondimenti dei giochi protagonisti degli eventi estivi.