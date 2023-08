Mortal Kombat 1, il nuovo trailer presenta Reptile, Ashrah e Havik

Mortal Kombat 1 si mostra con un nuovo trailer, intitolato "The Banished", in cui vengono presentati i personaggi di Reptile, Ashrah e Havik, nonché Sareena per quanto riguarda il roster dei Kameo Fighter.

In attesa della beta di Mortal Kombat 1, che si svolgerà dal 18 al 21 agosto, NetherRealm Studios ha pensato bene di stuzzicare i tanti appassionati della serie con alcuni grandi ritorni, in questo caso tre Kombattenti provenienti da altrettanti regni differenti.