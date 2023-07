Mortal Kombat 1: svelata la data della beta e i lottatori e personaggi Kameo inclusi

Il team di NetheRealm Studios ha annunciato su Twitter / X le date della closed beta di Mortal Kombat 1, che sarà riservata a chi ha preordinato il gioco. Segnatevi l'appuntamento sul calendario: i test si svolgeranno dal 18 al 21 agosto su PS5 e Xbox Series X|S.

Sarà dunque un'ottima occasione per provare con mano il gioco e le nuove dinamiche pensate dal team di sviluppo per questa sorta di reboot del franchise. Tra questi ci sono i lottatori Kameo, ovvero dei personaggi controllati dall'IA che potremo richiamare in campo per ostacolare l'avversario o darci man forte durante una combo.