Bandai Namco Europe crea un canale YouTube per le musiche dei suoi giochi, da TEKKEN a Elden Ring

Il canale YouTube di Bandai Namco Europe

Il canale contiene migliaia di brani, compresi quelli della serie Tekken, che sono stati pubblicati ufficialmente in formato digitale per la prima volta. Bandai ha dichiarato che altri brani sono in arrivo, ma non ha detto quali saranno i prossimi franchise ad essere inclusi nella libreria musicale.

"La musica è una delle componenti fondamentali che possono trasformare un videogioco in un viaggio epico che vivrà per sempre nella memoria dei giocatori", ha dichiarato Anthony Macaré, Chief Marketing and Sales Officer di Bandai Namco Europe.

"L'apertura di questo canale Game Music è il modo in cui possiamo condividere le colonne sonore più memorabili dei nostri giochi con il maggior numero di persone ed espandere le nostre IP al di fuori del mondo dei videogiochi. Volevamo che i nostri fan potessero portare queste avventure nella loro vita quotidiana e scoprire nuove storie".