Red Dead Redemption: spunta un nuovo logo ufficiale nel sito Rockstar, remaster imminente?

Il logo, che potrete vedere nel post qui sotto di Tez2, non differisce più di tanto da quello originale, se non per la presenza della dicitura "Rockstar Games Presents". Non si tratta dell'unico dettaglio interessante, visto che ora tra le righe di codice del sito ufficiale di Rockstar è possibile trovare anche dei riferimenti a "Red Dead Redemption (Rockstar Presents Ver)" e il nome in codice " RDR1RSP " che potrebbe essere l'acronimo di Red Dead Redemption 1 Remaster Single Player, indicando dunque una possibile versione rimasterizzata che include solo l'avventura in singolo.

Le voci di corridoio riguardo una remaster o un remake del primo Red Dead Redemption si stanno intensificando in queste ore grazie a dei possibili indizi dal sito ufficiale di Rockstar Games. Tra questi c'è anche un nuovo logo ufficiale del gioco , che dunque sembrerebbe suggerire l'arrivo di una versione tirata a lucido per PC e console PlayStation e Xbox.

Tre indizi fanno una prova?

Non si tratta dell'unico indizio emerso in queste settimane che sembrerebbe puntare a una remaster di Red Dead Redemption. Alla fine dello scorso mese infatti sono spuntate sul Social Club di Rockstar Games delle nuove icone per i trofei del gioco, mentre Take-Two, la compagnia madre di Rockstar, ha svelato di avere in programma il lancio di due "giochi precedentemente usciti" entro la fine dell'anno fiscale corrente, che ci concluderà il 31 marzo 2024. A tutto ciò si aggiunge la rating board coreana che ha misteriosamente riclassificato il gioco nel suo database.

Insomma, a questo punto è davvero difficile credere che dietro tutto al fumo non ci sia anche dell'arrosto, ma per averne davvero la certezza non ci resta che attendere notizie ufficiali da parte di Rockstar Games.

Di certo, una remaster di Red Dead Redemption verrebbe sicuramente accolta a braccia aperte dai giocatori, specie considerando che il gioco è rimasto confinato su PS3 e Xbox 360, senza mai approdare su PC.