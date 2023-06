Red Dead Redemption classificato in Corea del Sud, remaster in arrivo?

La Game Rating and Administration Committe del Corea del Sud ha ha aggiunto una nuova classificazione per Red Dead Redemption lo scorso 15 giugno, suggerendo dunque il possibile arrivo di una versione rimasterizzata dell'acclamato gioco di Rockstar Games.

Nello specifico, la nuova versione classificata ha l'identificativo "CC-NV-230615-001". Come fa notare il portale Gematsu, solitamente il codice "NV" viene utilizzato per indicare i giochi per console, mentre "NP" si riferisce a quelli PC, per quanto la presenza di uno non esclude per forza di cose l'altro.

È bene sottolineare che nel database dell'ente coreano sono stati già classificati individualmente il Red Dead Redemption originale, la Undead Nightmare Collection e la GOTY Edition, dunque questa classificazione dovrebbe indicare una nuova edizione, differente dalle precedenti, da qui le ipotesi che potrebbe trattarsi di una versione rimasterizzata o, perché no, di un remake.

Uscito nell'ormai lontano 2010, Red Dead Redemption è senza dubbio uno dei giochi più apprezzati tra quelli realizzati da Rockstar Games. Il gioco è rimasto confinato su PS3 e Xbox 360, dunque una remaster per PS5, Xbox Series X|S e PC verrebbe sicuramente accolta a braccia aperta da tantissimi giocatori.

Detto questo in mancanza di altri dettagli potrebbe trattarsi davvero di qualsiasi cosa, anche di un banale errore da parte della rating board coreana. Non ci resta che attendere conferme o smentite da parte di Rockstar Games.