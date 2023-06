Microsoft, la lista degli oltre 100 studi che l'azienda valutava per un'acquisizione

È spuntata online la lista degli oltre 100 studi e publisher che Microsoft teneva sott'occhio dal 2021 per un'eventuale acquisizione: un elenco piuttosto corposo, che dà un'idea di come la casa di Redmond fosse determinata a spingere Xbox Game Pass.

11 bit studios

4A Games

A44

Asobo Studio

Avalanche Studios

Axolot Games

Behaviour Interactive

Blackbird Interactive

Bloober Team

Bohemia Interactive

Bonfire Studios

BonusXP

Bossa Studios

Bungie

Capybara Games

CD Projekt RED

Certain Affinity

Coldwood Interactive

Colossal Order

Counterplay Games

Crytek

Deck13

Digital Extremes

Dontnod Entertainment

Dovetail Games

DrinkBox Studios

Dreamhaven

Ember Lab

Facepunch Studios

Fatshark

Final Strike Games

Finji

Fireproof Studios

Fluffy Fairy Games

FromSoftware

Frontier Developments

Funcom

Gearbox Software

gen DESIGN

Ghost Ship Games

Giant Squid

GIANTS Software

Harmonix Music Systems

Hazelight Studios

Heart Machine

Hello Games

Hidden Path Entertainment

Hinterland Studio

Hi-Rez Studios

Housemarque

IO Interactive

Iron Gate Studio

Jackbox Games

JP GAMES

Larian Studios

Level-5

Lizardcube

Manticore Games

Midwinter Entertainment

MercurySteam

Moon Studios

Mundfish

Night School Studio

No Brakes Games

Oxide Games

Paladin Studios

Pearl Abyss

People Can Fly

Playdead

Playful Studios

Playtonic Games

Proletariat

Rebellion Developments

Redhill Games

Reflector Entertainment

Relic Entertainment

Remedy Entertainment

Roblox Corporation

SCS Software

Second Dinner

Sharkmob

Splash Damage

Starbreeze Studios

Stardock Corporation

Striking Distance Studios

Stoic Studio

Studio MDHR

Supergiant Games

Supermassive Games

System Era Softworks

TaleWorld Entertainment

Tantalus Media

Tarsier Studios

Team Cherry

Techland

Tequila Works

thatgamecompany

The Behemoth

The Molasses Flood

Thunder Lotus Games

Thunderful

tinyBuild

Toca Boca

Typhoon Studios

ustwo

505 Games

Annapurna Interactive

Devolver Digital

Focus Home Interactive

Media Indie Exchange

Paradox Interactive

Raw Fury

SEGA

Team17

Rispetto alla lista degli studi indicati per una possibile acquisizione che abbiamo visto ieri, l'elenco è sostanzialmente più ampio ed è stato stilato secondo criteri molto chiari: il posizionamento nel catalogo di Xbox Game Pass e di Steam, nonché la pre-esistenza di collaborazioni con Microsoft.

Saltano sicuramente all'occhio nomi come Bungie e Housemarque, che come sappiamo sono stati acquisiti da Sony, nonché realtà importanti anche sul piano della produzione come l'italiana 505 Games, CD Projekt RED, Annapurna Interactive, Gearbox Software, Thunderful e ovviamente SEGA.

Ovviamente si tratta di una semplice watchlist e non di un piano d'azione concreto, e immaginiamo che anche Sony e Nintendo ne abbiano una molto simile, ma ciò non di meno fa impressione vedere tutti questi team di sviluppo e considerare la possibilità che vengano acquisiti da Microsoft.