Red Dead Redemption Remastered: un indizio da Take Two sull'esistenza del gioco

In questi giorni hanno preso quota le voci di corridoio su Red Dead Redemption Remastered, versione rimasterizzata del gioco Rockstar Games che per alcuni dovrebbe essere in dirittura d'arrivo, ma c'è un indizio da parte di Take Two che fa prendere alquanto sul serio i rumor al riguardo.

Come ricordato dall'utente Ben su Twitter, nei piani del publisher per l'anno fiscale 2024, annunciati durante il recente meeting finanziario, la compagnia ha riferito che, tra i progetti previsti, c'è il rilascio di due "giochi precedentemente usciti".



Come riportato nel tweet visibile qui sopra, durante il meeting finanziario il portavoce di Take Two ha riferito che "Abbiamo anche pianificato il lancio di due nuove iterazioni di giochi precedentemente usciti, all'interno dell'anno fiscale 2024".

La dicitura, in effetti, sembrerebbe riferirsi proprio a operazioni sullo stile di remaster o remake, come sostengono le voci di corridoio riportate in questi giorni sull'action game western a mondo aperto. Mistero invece per quel che riguarda l'altra "iterazione", anche se l'altro gioco che ricorre nelle voci di corridoio potrebbe essere Bully.