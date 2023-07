Red Dead Redemption: la remaster esiste davvero, dice un ex di IGN

La remaster di Red Dead Redemption a quanto pare esiste davvero: a sostenerlo è Colin Moriarty, un ex collaboratore di IGN che dice di aver visto una prova concreta dell'esistenza del gioco in versione rimasterizzata.

Come certamente ricorderete, di recente Red Dead Redemption è stato classificato in Corea del Sud e ci sono stati anche altri indizi che sembrano puntare convintamente nella direzione di una remaster in arrivo da Rockstar Games.

"Posso dire di aver visto la conferma che il gioco esiste davvero", ha scritto Moriarty. "Non credo vi serva davvero questa testimonianza, ma qualcuno mi ha contattato dietro le quinte e mi ha fatto vedere qualcosa che dimostra decisamente che il gioco sta arrivando."

"Magari c'è un annuncio imminente, magari lo vedremo ad agosto. Certo, non sarà una grande sorpresa visto che, come saprete, la rating board coreana non classifica cose a caso, bensì prodotti che le vengono sottoposti."