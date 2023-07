Street Fighter 6: annunciato un crossover con il manga e anime Spy x Family

Al momento non ci sono altri dettagli sul crossover, con maggiori informazioni che verranno condivise in un secondo momento.

A sorpresa, Capcom ha annunciato un crossover tra Street Fighter 6 e Spy x Family , il manga e anime ideato da Tatsuya Endo, che mescola spionaggio e commedia. La collaborazione mira tra l'altro a pubblicizzare il film tratto dall'opera, Spy x Family Code: White, che andrà in onda in Giappone il 22 dicembre 2023.

Spy x Family, uno degli anime di maggior successo dell'ultimo anno

Spy x Family è un manga scritto e disegnato dal mangaka Tatsuya Endo, la cui serializzazione è iniziata nel 2019 ed è tutt'ora in corso. Lo scorso anno è andata in onda la prima stagione della trasposizione anime, disponibile per lo streaming su Crunchyroll, che si è rivelata una delle più apprezzate dell'ultimo anno.

Spy x Family ha come protagonista Twilight, una delle migliori spie al mondo, che si troverà ad affrontare un'impresa particolarmente difficile, ovvero quella di formare una fittizia famiglia temporanea per avvicinarsi a un bersaglio ed evitare lo scoppio di una guerra tra le fittizie nazioni di Westalis e Ostania.

Per creare la sua copertura adotterà Anya, una goffa ma adorabile bambina di cinque anni, e sposerà l'introversa Yor, senza però sapere che la prima è in grado di leggere nel pensiero, mentre la seconda è un sicario estremamente abile e a sangue freddo. "Moglie" e "marito" sono all'oscuro delle identità segrete l'una dell'altro, creando così un mix tra azione e situazioni divertenti ben riuscito.