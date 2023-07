Offerte Amazon: il mouse ASUS ROG Gladius III Wired è in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un mouse ASUS ROG Gladius III Wired. Lo sconto segnalato è di 25.91€, ovvero del 29%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 89.90€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il mouse ASUS ROG Gladius III Wired dispone di un sensore ottico da 19.000 DPI e 400 ips, con una frequenza di polling di 1000 Hz: promette grande precisione e velocità senza lag. Inoltre, il socket ROG push-fit permette l'inserimento di nuovi switch, che comunque garantiscono 70 milioni di click. Dispone di un tasto per regolare i DPI: basta premere per tre secondi e poi scorrere con la rotella per definire con precisione la sensibilità in ogni momento. Supporta inoltre il software Armoury II per modificare le impostazioni del mouse.