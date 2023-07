Genshin Impact, update 3.8: data e orario della manutenzione, con 600 Primogemme gratis

Tramite i suo profili social, Hoyoverse ha annunciato data e orario della manutenzione programmata di Genshin Impact che manderà offline per diverse ore i server di gioco in vista del lancio dell'update 3.8.

I lavori avranno inizio allo scoccare delle 00:00 italiane di mercoledì 5 luglio 2023 e nel mentre sarà possibile iniziare il download della patch. La manutenzione dovrebbe durare, salvo imprevisti, 5 ore e dunque già dalla mattina sarà possibile tornare a giocare e provare i nuovi contenuti dell'aggiornamento.

Come ormai da tradizione, al termine dei lavori Hoyoverse elargirà un bonus di 300 Primogemme, a cui se ne aggiungeranno altre 300 per la risoluzione di problemi all'interno del gioco, per un totale di 600 Primogemme gratis. Potranno riscattarle tutti giocatori tramite la casella di posta di Paimon, a patto di aver raggiunto l'Adventure Rank 5 o superiore.