Classifica UK, Zelda: Tears of the Kingdom supera Final Fantasy 16 e torna primo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è di nuovo primo nella classifica UK: le vendite dell'esclusiva Nintendo sono aumentate del 18% su base settimanale, mentre Final Fantasy 16 ha accusato un calo notevole, pari al 78%, ed è dunque sceso in seconda posizione.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Final Fantasy 16 AEW: Fight Forever God of War Ragnarok Mario Kart 8 Deluxe FIFA 23 Story of Seasons: A Wonderful Life Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare 2 Sonic Origins Plus

Il ritorno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in prima posizione è accompagnato da due new entry: la prima è AEW: Fight Forever, che debutta in terza posizione, mentre Story of Seasons: A Wonderful Life esordisce al settimo posto.