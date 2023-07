The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom torna primo in UK, battendo Final Fantasy 16

Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, ha anticipato come al solito alcuni dati relativi alle vendite in UK, rivelando che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è tornato in prima posizione superando Final Fantasy 16.

Come ricorderete, la settimana scorsa la classifica UK vedeva Final Fantasy 16 primo al debutto, ma il titolo Square Enix ha accusato un calo del 78% nelle vendite rispetto al +18% fatto segnare dall'esclusiva per Nintendo Switch, che ha appunto riconquistato la vetta.