PlayStation Plus, luglio 2023: Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake ed Endling

L'aggiornamento di luglio porta su PlayStation Plus tre nuovi giochi: Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered ed Endling: Extinction is Forever.

Frenetici sparatutto in prima persona ambientati nel periodo della guerra fredda, affascinanti action shooter dalle atmosfere horror e avventure focalizzate su tematiche ecologiste: alla selezione di giochi disponibili a luglio 2023 per tutti gli abbonati a PlayStation Plus sembra non mancare davvero nulla. Dalla spettacolare campagna di Call of Duty: Black Ops Cold War, coadiuvata dal solito comparto multiplayer online di grande spessore, alle spedizioni notturne dello scrittore maledetto Alan Wake nella remaster del classico targato Remedy Entertainment, per arrivare infine alla storia dell'ultima volpe rimasta sul nostro pianeta: tanti contenuti e tanta varietà, non c'è che dire. E infatti che anche i lettori di Multiplayer.it hanno premiato, pur timidamente, la line-up di PlayStation Plus di luglio 2023: stando al nostro sondaggio, il 25% degli utenti si è detto molto soddisfatto e il 34% abbastanza soddisfatto dei titoli di questo mese, per un totale di reazioni positive pari al 59%.

Call of Duty: Black Ops Cold War Call of Duty: Black Ops Cold War, Alex Mason in una sequenza di intermezzo Pubblicato nel 2020, Call of Duty: Black Ops Cold War ci consegna una spettacolare campagna cinematografica e una serie di modalità multiplayer di grande spessore. La prima è ambientata nel periodo della guerra fredda e ci vede per la prima volta al comando di un personaggio che avremo il compito di creare da zero, e che verrà reclutato da Russel Adler insieme ai vari Alex Mason, Frank Woods e Jason Hudson per portare a termine una missione particolarmente delicata. Pare infatti che un agente segreto russo, nome in codice Perseus, abbia dichiarato guerra all'intero occidente e sia determinato a fare tutto ciò che è in suo potere per stravolgere l'ordine mondiale. Nel tentativo di sventare questa terribile minaccia, dovremo portare a termine incarichi man mano più complessi, caratterizzati da sequenze dal grande impatto visivo e da un uso interessante dei flashback che ci riporteranno con la mente alla guerra del Vietnam. Per quanto concerne invece il comparto online, Black Ops Cold War si interfaccia con il battle royale Warzone, con la modalità Zombie e con una rosa di stipulazioni che vanno dai classici deathmatch a squadre alle varianti territoriali, passando per novità come Dirty Bomb. Le mappe sono anche stavolta all'altezza della situazione e supportano nel miglior modo possibile un gameplay decisamente solido e divertente. Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Alan Wake Remastered Alan Wake Remastered, il protagonista esplora i boschi vicino Bright Falls Edizione rimasterizzata del gioco targato Remedy Entertainment, Alan Wake Remastered racconta la storia di uno scrittore in crisi che, nel tentativo di risolvere il suo blocco, si reca in vacanza con la moglie nella ridente cittadina di Bright Falls. L'uomo non sa, però, che questo luogo è stato preso di mira da una forza oscura e misteriosa, che nel giro di poche ore lo catapulta in un vero e proprio incubo. Così Alan si ritrova a esplorare la foresta sulle rive del Cauldron Lake alla ricerca di indizi che possano aiutarlo a ritrovare sua moglie, inghiottita dalle tenebre, mentre affronta persone possedute dall'ombra e dotate dunque di una sorta di barriera che può essere distrutta solo usando la luce di una torcia. Fra colpi di scena e spettacolari scontri a fuoco, la campagna del gioco regala ancora oggi grandi emozioni: ne abbiamo parlato nella recensione di Alan Wake Remastered.