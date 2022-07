Endling: Extinction is Forever, la recensione di un gioco che racconta la brutalità umana

Vediamo se hanno colpito nel segno in questa recensione di Endling: Extinction is Forever .

La cosa che colpisce maggiormente di questa narrazione è che non sembra esistere redenzione, né tantomeno speranza. Non vogliamo anticipare niente, ma la storia, pur colpendo profondamente per la sua genuinità e dolcezza, presenta un'anima desolata e cupa, nera come la pece, dove la mano dell'uomo è quella che cala l'ascia con ritmo meccanico, martellante, senza sosta.

Endling è un'avventura fortemente narrativa con protagonista una volpe. Il gioco si apre con una rocambolesca fuga attraverso una foresta in fiamme a causa di alcuni loschi figuri armati di lanciafiamme. Scampata al pericolo, la volpe trova riparo e dà alla luce quattro cuccioli. Questi (singolarmente personalizzabili dal giocatore) saranno il fulcro dell'azione di gioco, dato che il nostro compito sarà, in un primo momento, procacciare del cibo e, poi, insegnare loro a cavarsela da soli all'interno di questo mondo ostile all'inverosimile.

Essere una volpe

Endling: vita da volpe

Se la narrazione è il fulcro principale del gioco, funzionale al raggiungimento dell'obiettivo ultimo (sensibilizzare con una sonora sberla il pubblico sonnambulo), il gameplay si dimostra anche più stupefacente, nel suo piccolo. Il gioco non è lineare, ma neanche troppo "aperto". Sostanzialmente, abbiamo la possibilità di muoverci orizzontalmente all'interno di una mappa in tre dimensioni molto stratificata, piena di bivi, piani sopraelevati e quant'altro. Tuttavia, il tempo a nostra disposizione è limitato. Infatti, è necessario trovare cibo per la cucciolata e, al contempo, esplorare l'ambiente prima che sorga il sole, dato che le volpi in natura sono perlopiù attive durante le ore notturne.

Ogni notte, il panorama che ci circonda cambia, spesso drasticamente. Foreste rigogliose diventano velocemente distese sconfinate di ceppi; dove una volta c'era cibo fresco, presto inizia a esserci solo spazzatura tra cui rovistare (con il rischio di rimanere impigliati in qualche lurida busta). Insomma, assistiamo alla distruzione di un ecosistema a un ritmo impensabile, ma forse non improbabile.

Endling: il mondo è pieno di pericoli

Le interazioni con l'ambiente si limitano al superamento di ostacoli più o meno alti (trappole comprese), al coccolare i propri piccoli (magari per calmarli dopo l'attacco da parte di qualche rapace notturno), alla raccolta di cibo (che può variare da prede cacciate fino a prodotti confezionati dall'uomo e relativi scarti) e al fiutare odori (alcuni legati al proprio cucciolo scomparso, altri che portano in direzione di possibili pasti).

Tutte queste azioni sembrano semplici di per sé, ma presentano alcune sottigliezze che le rendono sufficientemente intriganti. Ad esempio, bisogna accucciarsi e procedere lentamente prima di cacciare una possibile preda, altrimenti questa scapperà, come è anche possibile sgraffignare velocemente del cibo da sotto gli occhi di possibili malfattori per poi svignarsela e consegnarlo ai piccoli solo una volta al sicuro.

Endling: il nostro fiuto è in grado di portarci a obiettivi diversi

Proprio i cuccioli si rivelano fondamentali sia a livello narrativo che ludico. Dato il loro velato protagonismo, le loro esperienze con il mondo che li circonda sono fondanti, tanto che sono questi ultimi a sviluppare le abilità e non il personaggio controllato dal giocatore. Ognuno ha, infatti, la possibilità di acquisire caratteristiche specifiche, come il sapersi arrampicare o riuscire a cacciare alcune piccole prede o, ancora, avere la possibilità di infilarsi in spazi angusti. Insomma, il gioco presenta molta più profondità di quanta ne mostri a un veloce sguardo, considerando che si completa in un paio di ore abbondanti.