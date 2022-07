Avengers: due nuovi film in arrivo, per una voce di corridoio

Stando a una nuova voce di corridoio, il Marvel Cinematic Universe sarà arricchito da due nuovi film degli Avengers: Avengers - Secret Wars e Avengers - The Kang Dynasty. Insomma, la fase 4 potrebbe presto prendere il volo, dopo un periodo d'incertezza post Avengers: Endgame.

L'indiscrezione è stata riportata da MCU Direct, che si occupa di tutto ciò che riguarda i film Marvel. Il tweet è stato poi cancellato, ma ripreso da altre fonti, che ne hanno mantenuto le tracce.

Cosa attendersi dai due film non è per niente chiaro. Anzi, in questo momento non ne è stata confermata neanche l'esistenza. Sicuramente Disney non disdegnerà di tornare sulla sua gallina dalle uova d'oro, considerando che Endgame è il film che ha prodotto più ricavi in assoluto nella stori del cinema.

Probabilmente i nuovi film degli Avengers saranno utilizzati per provare a replicare quell'effetto evento che culminerà nell'apice della fase 4, come accaduto con la fase 3. Chissà tra quanto tempo li vedremo nei cinema.