Xbox Game Pass traina il rinascimento di Xbox di Giappone

Il giornalista Jez Corden ha pubblicato un lungo articolo di analisi su Windows Central dedicato al rinascimento di Xbox in Giappone, dovuto a Xbox Series X e S, ma soprattutto al servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

Xbox continua a essere nelle retrovie rispetto a Nintendo e Sony, ma la crescita di Xbox Series X e S rispetto a Xbox One è evidente, come mostra questo grafico pubblicato dalla rivista Famitsu e ripreso da Corden.

Grafico delle vendite di Xbox in GIappone

Le Series non sono ancora al livello di Xbox 360, ma l'andamento è sicuramente positivo rispetto a Xbox One, che hanno già ampiamente superato.

Comunque sia pare che sia Xbox Game Pass a trainare il marchio Xbox e ad aver permesso a Microsoft di trovare accordi con gli editori locali, come Sega e Bandai Namco, accordi che hanno permesso di far arrivare sulla piattaforma titoli prima impensabili come Yakuza: Like a Dragon, Danganronpa, Octopath Traveler, Dragon Quest XI, Scarlet Nexus e la serie Persona. Difficile capire quali numeri abbia fatto nel territorio, ma potrebbero essere superiori al numero di console vendute, visto che è utilizzabile anche su sistemi mobile, diffusissimi in Giappone.

Il risultato è che la divisione giapponese di Microsoft sta assumendo moltissime persone e la compagnia sta investendo molto nella presenza sui social network, con un incremento dell'attività dei canali ufficiali netto ed evidente.

Per migliorare ancora, Microsoft deve però puntare maggiormente sui giochi locali, in particolare su quei generi amatissimi dai giapponesi come le visual novel. Inoltre deve investire maggiormente sulle traduzioni, attualmente considerate molto carenti (considerate che Psychonauts 2, per fare un esempio, non è stato nemmeno tradotto). Infine deve iniziare a sfoderare più titoli first party, per inseguire Sony lì dove è più forte.