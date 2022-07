Exoprimal: video presenta i dinosauri e i neosauri

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Exoprimal, dedicato a quelli che sono i protagonisti assoluti del gioco, ossia i dinosauri e i neosauri. Naturalmente si vede anche un po' di gameplay, tanto per gradire.

I dinosauri visibili nel trailer sono: Velociraptor, Pteranodon, Ankylosaurus, Pachycephalosaurus, Triceratops e T. Rex. I neosauri sono invece: Gas Neosaur, Sniper Neosaur, Evoker Neosaur, Pyro Neosaur, Neo Ankylosaurus e Neo T. Rex. Una bel gruppo, non c'è che dire.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Exoprimal è in sviluppo per PC, PS5, PS4, Box Series X e S e Xbox One. L'uscita è stata fissata per il 2023.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Exoprimal è un gioco d'azione a squadre online in cui l'umanità, armata delle ipertecnologiche exocorazze, affronta i più feroci predatori della storia: i dinosauri.​​

Le exocorazze sono suddivise per ruoli e ogni giocatore dovrà fornire il proprio contributo nella lotta ai dinosauri in varie modalità a squadre solo online.

Sopravvivenza, la modalità principale del gioco, vede competere due squadre di cinque giocatori in missioni PvE e PvP. I combattenti saranno trasportati sul luogo dell'ultima invasione di dinosauri e, sotto la guida di Leviathan, dovranno completare gli incarichi indicati. Vince la squadra che si dimostrerà più veloce a portare a termine la missione.

Che si tratti di competere tra squadre o di collaborare contro una minaccia comune, la priorità è sempre completare gli obiettivi il più velocemente possibile. Le missioni variano in base a fattori come il livello di abilità dei giocatori, così da proporre partite sempre diverse e dallo sviluppo imprevedibile.