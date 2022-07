Star Wars Jedi: Survivor: lanciata la pagina Steam

Ora Star Wars Jedi: Survivor ha anche una sua pagina Steam, per la gioia di tutti quelli che hanno intenzione di acquistarlo nel negozio digitale di Valve. Scorrendola non si ottengono poi molte informazioni in più di quelle già conosciute. La data d'uscita viene indicata come "Coming Soon" e i requisiti sono ancora da definire, a parte la richiesta di un processore e un sistema operativo a 64-bit.

La descrizione ufficiale ribadisce le informazioni note, e conferma l'uscita fissata per il 2023:

STAR WARS Jedi: Survivor è ambientato cinque anni dopo gli eventi di STAR WARS Jedi: Fallen Order. Cal deve sempre guardarsi le spalle dall'Impero e continua a sentire il peso di essere uno degli ultimi Jedi rimasti nella galassia.

Sviluppato dai veterani di Respawn Entertainment, Jedi: Survivor promette di arricchire le storie, i mondi e i personaggi di STAR WARS, oltre che gli emozionanti combattimenti, apprezzati per la prima volta in Jedi: Fallen Order.

STAR WARS Jedi: Survivor è in sviluppo per gli hardware dell'attuale generazione e promette di offrire un'esperienza di STAR WARS più ricca e profonda ai giocatori di tutto il mondo, alla sua uscita nel 2023.

Pagina Steam di Star Wars Jedi: Survivor

Per il resto vi ricordiamo che Star Wars Jedi: Survivor è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S e PS5.