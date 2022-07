Play - Videogame arte e oltre, i video giochi sono in mostra alla Reggia di Venaria

La pandemia da Covid-19 e il conseguente lockdown hanno sconvolto le abitudini di molte persone, oltre che il normale svolgersi di molte attività, come quelle artistiche. Però anche nelle difficoltà l'essere umano ha sempre trovato il modo di tirare fuori del buono. In questo caso ha consentito anche a persone come Guido Curto, Direttore Generale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, di rendersi conto delle potenzialità dei videogiochi. "Durante il lockdown ho visto i miei nipoti giocare e socializzare coi cugini," ha detto durante la presentazione della mostra Play - Videogame arte e oltre, "e in questo modo sono sopravvissuti con più facilità a questa situazione difficoltosa. Più semplicemente di quanto ho fatto io, che rischiavo di avere una crisi di claustrofobia."

Questo lo ha spinto a indagare meglio su questo fenomeno che ormai coinvolge più di 3 miliardi di persone al mondo e muove più soldi di cinema e musica. Un fenomeno, però, non solo commerciale. Come tutti noi sappiamo, i videogiochi, anche se non sono stati ancora definiti ufficialmente come arte, sicuramente contengono al loro interno le discipline più classiche come la musica, l'architettura e la pittura, elementi in grado di consentire di fare paragoni più semplici e immediati tra i grandi del passato e i più famosi videogiochi.

La copertina di Play - Videogame arte e oltre

Come parte del piano per far rinascere la Reggia di Venaria, una delle residenze di campagna dei Savoia che sorge alle porte di Torino caduta in rovina per anni e riportata alla sua originale bellezza solo recentemente, il Direttore Generale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude ha pensato ad una serie di mostre che ruotano intorno a dei temi, da fruire mentre si visitano gli splendidi ambienti della reggia o il suo enorme giardino.

Il tema di quest'anno è il gioco e questo viene rappresentato sia nelle sue origini, come gioco di strada, con gli spettacoli degli ambulanti o i giochi tra ragazzini, sia nelle sue evoluzioni più moderne, come lo sport o, per l'appunto, i videogiochi.

Tra i contribuiti c'era anche quello di un volto noto

A curare quest'ultima parte è stato chiamato Fabio Viola, un game designer, docente, saggista e fondatore del collettivo artistico internazionale TuoMuseo. Lui ha voluto costruire un percorso che parte mostrando come i creatori di videogiochi abbiano da sempre guardato all'arte per ispirare il proprio stile e per cercare soluzioni che potessero essere interessanti, poi, anche sotto il profilo video-ludico.

Basti pensare a Echochrome, un gioco che ha preso le prospettive di Piranesi e Escher per creare un puzzle game. O Ico che si ispira chiaramente a De Chirico per il suo stile artistico, la Grande Onda di Hokusai che è l'ispirazione degli artisti di Capcom per Okami o i videogiochi anni '30 che sono il riferimento del recente Cuphead.