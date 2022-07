genDESIGN: un'immagine del prossimo gioco di Fumito Ueda, creatore di Ico e Shadow of the Colossus

Un collage dei progetti di Ueda

Tramite un nuovo post Facebook di Fumito Ueda abbiamo modo di (ri)vedere la prima immagine del prossimo gioco del suo team, genDESIGN. Si tratta infatti di un'immagine già nota, anche se in questo caso è leggermente più ampia e, soprattutto, di qualità superiore.

A inizio notizia potete vedere l'immagine completa condivisa da Ueda, che mostra - in ordine - Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, i suoi precedenti giochi. Infine, abbiamo modo di vedere un artwork dedicato al prossimo gioco di genDESIGN. Qui sotto, potete vedere una versione più grande dell'artwork.

Uno zoom del nuovo artwork del gioco di Ueda

Come già detto, si tratta di un'immagine che avevamo avuto modo di vedere lo scorso anno, ma in versione più piccola. La sezione aggiuntiva non mostra nulla di particolarmente interessante, ma perlomeno ora abbiamo modo di vedere per bene i dettagli dell'immagine.

Partendo dal presupposto che l'immagine racconti qualcosa del prossimo gioco di genDESIGN, possiamo supporre che il protagonista sarà un uomo (sembra che abbia la barba) che indossa un mantello rosso e forse una sorta di copricapo. La figura sta toccando un macchinario o una strana struttura metallica, forse corrosa dal tempo e dall'acqua. Questa versione ci permette di vedere un po' più della struttura, che pare massiccia. Lo sfondo mostra una piana allagata, con monti e colline in lontananza. Possibile che suggerisca un gioco più aperto rispetto a Ico e The Last Guardian e più simile a Shadow of the Colossus?

Ovviamente per ora qualsiasi considerazione sarebbe una pura speculazione senza particolare fondamento. Una cosa è però certa: Ueda è un autore di talento e i suoi gioco sono sempre stati apprezzati; speriamo che il suo prossimo gioco sia di altrettanta (se non superiore) qualità.

Che tipo di gioco vorreste venisse realizzato da Ueda?