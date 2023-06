Genshin Impact, update 3.8: data di uscita, trailer di Fontaine, banner, eventi e tutte le novità

[embed yt=Id video Youtube]Oggi Hoyoverse ha presentato su Twitch le novità in arrivo su Genshin Impact con l'update 3.8. Di seguito abbiamo riassunto tutti i dettagli condivisi, inclusa data di uscita, banner ed eventi a tempo limitato in arrivo.

La versione 3.8 di Genshin Impact sarà disponibile a partire dal 5 luglio 2023 e sarà intitolata "Paradiso Segreto Estivo". Durante la diretta come al solito sono stati svelati tre codici promozionali con cui riscattare gratuitamente 300 Primogemme e altre risorse utili.

Si tratta inoltre dell'ultimo update della versione 3.0, con il successivo, previsto per fine agosto, che sarà il 4.0 e darà il benvenuto alla regione di Fontaine e di conseguenza nuove aree esplorabili, missioni principali e personaggi giocabili. A tal proposito al termine della presentazione è stato mostrato un breve filmato che mostra le primissime location urbane e marine di questa nuova regione ispirata ai paesi europei e le nuova meccaniche di esplorazione legate alle immersioni subacquee.

Come prevedibile l'aggiornamento 3.8 di Genshin Impact non introdurrà nuovi personaggi ma non mancheranno i rerun di vecchi banner. Nella prima fase torneranno quelli di Eula e Klee, mentre nella seconda fase sono in programma quelli di Sangonomiya Kokomi e il Vagabondo.

La portata principale dell'aggiornamento sarà l'evento "Secret Summer Paradise", che aggiungerà la nuova area a tempo limitato "Miraggio di Veluriyam", una sorta di immenso parco divertimenti ambientato nella foresta pluviale di Sumeru, che farà da sfondo a una serie di missioni con protagonisti Eula, Kokomi, Klee e Collei e attività extra di ogni genere, da minigiochi a sfide di combattimento con regole speciali.

In palio ci sono varie ricompense, tra cui Primogemme, un costume alternativo per Kayea e la possibilità di otterrete il personaggio 4 stelle Layla gratis.

Come da tradizione per gli update estivi, verranno aggiunti due nuovi costumi alternativi, uno per Klee e l'altro per Kaeya. Il primo sarà acquistabile con Cristalli della Genesi, mentre per quello di Kaeya basterà partecipare all'evento sopracitato. Quest'ultimo personaggio inoltre sarà protagonista di una nuova missione secondaria Hangout.

Gli altri eventi in programma sono "Shared Sight", in cui dovremo catturare gli animali che popolano il Teyvat; "Perilous Expedition" offrirà un mix di esplorazione e combattimenti; in "Adventurer's Trials: Advanced" metterà alla prova i giocatori con una serie di sfide casuali;

Ci saranno anche nuove carte per Invokazione del Genio, ovvero quelle di Candace, Yanefei e Kaedehara Kazuha, e una nuova modalità di gioco PvE, "Indole del regno della Forgia: Sciame Infinito", che consiste in infinite ondate di nemici in un numero limitato di round.