Steam Next Fest: le migliori demo disponibili in questa edizione

L'edizione estiva dello Steam Next Fest è ufficialmente iniziata e proprio in questo articolo troverete le migliori demo da provare durante questa settimana.

Eccoci qua, ancora una volta nel vivo di una delle settimane più attese dai giocatori PC: è arrivata la nuova edizione del Steam Next Fest, un'intensa settimana durante la quale è possibile provare centinaia di demo pubblicate dagli sviluppatori più disparati. L'edizione 2023 è iniziata il 19 giugno e si concluderà lunedì 26 giugno alle 19; per questo motivo ci siamo messi a spulciare la corposa lista di versioni di prova per cercare piccole perle e per testare i titoli più assurdi, ma anche quelli più attesi. Senza ulteriori indugi, ecco quindi la lista delle migliori demo del Steam Next Fest 2023.

Sea of Stars Uno dei titoli più interessanti di questo Steam Next Fest è senza dubbio Sea of Stars Il titolo di Sabotage Studio, team che ha dato vita al bellissimo The Messenger, torna sotto le luci dei riflettori con Sea of Stars, previsto per il 29 agosto di questo anno. Se l'aspetto estetico ci aveva già conquistato sin dal suo annuncio, le meccaniche RPG adattate ad un sistema di combattimenti a turni ci hanno davvero convinto ad inserire questo titolo nella lista degli osservati speciali. Qui potete trovare la demo.

The Invincible In questo Steam Next Fest potrete provare il tanto atteso The Invincible Il gioco ad opera di Starward Industries è tornato a mostrarsi di recente nella conferenza del PC Gaming Show tenutosi la scorsa settimana. Ormai The Invincible è una presenza costante in questi eventi e non ha più bisogno di presentazioni o cercare di incuriosire il pubblico: possiamo dire senza alcun timore di smentita che la criptica avventura sci-fi è uno dei giochi più attesi e che sicuramente aumentano il lustro della lista di questo Steam Next Fest estivo. Qui potete trovare la demo.

House Flipper 2 Grazie allo Steam Next Fest potrete provare il nuovo House Flipper 2 Lasciamo lo spazio per ancorare saldamente i piedi a terra con House Flipper 2, il seguito del celebre gioco completamente dedicato al mondo delle ristrutturazioni. A distanza di cinque anni, Frozen District ci consegna nuovamente in mano gli strumenti per rimettere a nuovo fatiscenti abitazioni per poi rivenderle ed incassare il sudato e meritato guadagno. Qui potete trovare la demo.

En Garde! Nella corposa lista dello Steam Next Fest potrete trovare anche l'interessante En Garde! Uno dei pochi action a spiccare nella lista di questo Steam Next Fest è En Garde! di Fireplace Games, in cui vestiremo i panni dello spadaccino leggendario Adalia de Volador che dovrà vedersela contro il crudele Count-Duke. Non vi è ancora una data di uscita precisa e al momento sappiamo solo la finestra di lancio fissata per questo agosto. Qui potete trovare la demo.

Lies of P Lies of P è presente all'interno della lista dello Steam Next Fest con una demo in attesa dell'arrivo fissato per settembre Di Lies of P ne abbiamo già parlato a lungo e, se ve lo siete perso, potrete recuperare il nostro provato. Il titolo di NEOWIZ è il souls-like più atteso su Steam attualmente e la sua ambientazione e le meccaniche di gioco lo rendono confermano l'interesse che ha attirato su di sé. Per poter mettere le mani sulla versione completa non dovremo attendere molto, più precisamente il 19 settembre, ma grazie allo Steam Next Fest potrete alleviare l'attesa con una demo disponibile fino al 26 giugno. Qui potete trovare la demo.

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 ritorna protagonista grazie allo Steam Next Fest Il 22 settembre torna il mitico duo e non ci riferiamo a Pierpaolo e Alessio. Bud Spencer e Terence Hill tornano protagonisti nell'omonimo gioco ad opera di Trinity Team e nel nostro provato di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 vi raccontiamo di come i due amici stavolta sono vittime di un naufragio in Africa. Senza grosse sorprese, in Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 vi ritroverete a salvare un villaggio dai malviventi a suon di cazzotti e sberle. Qui potete trovare la demo.

Little Kitty, Big City Little Kitty, Big City è una simpatica avventura nei panni di un dolce gattino nero che potrete provare grazie allo Steam Next Fest Dopo Stray il mondo dei videoludico è stato invaso da tanti simpatici gattini. Little Kitty, Big City, il gioco sviluppato da Double Dagger Studio, ci mette nei "panni" di un carinissimo gattino nero che, caduto dal suo giaciglio, dovrà trovare il modo di tornare a casa, esplorando la città e incontrando altri simpatici animali. Qui potete trovare la demo.

Viewfinder Viewfinder è una delle avventure che vi consigliamo di provare durante questo Steam Next Fest estivo Il titolo di Sad Owl Studios è senza dubbio uno dei prodotti più rilassanti presenti nella lista; questa avventura a singolo giocatore verte sull'utilizzo di una macchina fotografica con cui scattare istantanee che diverranno essenziali per la risoluzione di enigmi ambientali. Non solo rebus però, proseguendo nel gioco scopriremo anche una narrativa interessante che ci porterà a scoprire i misteri che si celano nelle estrose ambientazioni che fanno da sfondo a Viewfinder. Qui potete trovare la demo.

Lil' Guardsman Lil' Guardsman è uno dei titoli che riuscirà sicuramente a strapparvi un sorriso, uno dei più giocosi dell'attuale Steam Next Fest È il momento di parlare di un titolo più leggero e cartoonesco come Lil' Guardsman ad opera di Hilltop Studios: si tratta di un gioco in cui vestiremo i panni di una dodicenne che improvvisamente si ritrova ad essere la responsabile degli ingressi in un castello. Questo la porterà ad interagire con strani personaggi come goblin e vampiri, per un totale di 100 personaggi tutti diversi tra loro. Qui potete trovare la demo.

Station to Station Prendetevi del tempo durante questo Steam Next Fest per gustarvi il delizioso Station to Station Station to Station di Galaxy Grove ci porta su toni più tranquilli e non nascondiamo che dopo averlo provato si attesta come uno dei giochi più interessanti presente all'interno della corposa lista di questa edizione estiva dello Steam Next Fest. Questo rilassante gioco in voxel art è uno strategico manageriale che ci chiederà di costruire tracciati i ferroviari migliori per portare a destinazione le nostre locomotive. Qui potete trovare la demo.

Laysara Summit Kingdom Laysara Summit Kingdom è il titolo che fa per voi se siete alla ricerca di un gestionale che incontra la strategia Rimanendo nel campo degli strategici ci sentiamo di consigliarvi un gioco che probabilmente non è tra i più popolari e conosciuti, ma che ha espresso un potenziale da non trascurare già da questa demo. Stiamo parlando di Laysara Summit Kingdom, un gioco che ci ha portato a costruire un regno tra le montagne accompagnati da una rilassante musica di sottofondo cadenzata dal suono di campane tibetane.Il gioco è attualmente in fase di accesso anticipato, ma il lancio sembra previsto entro la fine di questo anno. Qui potete trovare la demo.

One Lonely Outpost One Lonely Outpost è una singolare avventura proposta all'interno dello Steam Next Fest dove, oltre a coltivare e scavare, dovremo colonizzare un mondo alieno One Lonely Outpost, il titolo sviluppato da Freedom Games, è presente all'interno dello Steam Next Fest con una demo piuttosto corposa, nonostante la data di uscita sia prevista per il 26 giugno, il giorno in cui l'evento di Valve si concluderà. Questa versione di prova è quindi una sorta di antipasto grazie al quale potremo colonizzare un nuovo mondo alieno per renderlo prosperoso e in salute. Qui potete trovare la demo.

Moonstone Island Moonstone Island aggiunge al classico simulatore di vita in pixel art anche combattimenti sulla falsa riga di Pokemon. Provatelo durante lo Steam Next Fest! Un titolo simile nel genere, ma diverso in ambientazione e trama è Moonstone Island, un gioco nel quale potremo esplorare più di 100 isole, dove scoprire segreti, coltivare piantagioni e collezionare Spiriti. Questi ultimi sconvolgono quelle che apparentemente sono meccaniche di gioco di un classico gestionale/simulatore di vita, aggiungendo combattimenti tra creature alla stregua di un gioco Pokemon. L'opera di Raw Fury purtroppo non ha ancora una data di uscita e la finestra rimane fissata per il terzo trimestre del 2023. Qui potete trovare la demo.

Laika: Aged Through Blood Una delle sorprese dello Steam Next Fest è Laika: Aged Through Blood, un metroidvania dalla forte componente narrativa e da meccaniche di gioco inedite Brainwash Gang ha sicuramente catturato la nostra attenzione con Laika: Aged Through Blood, quello che a tutti gli effetti sarà il primo motorvania: si avete letto bene, non è un errore di battitura. A bordo della vostra due ruote attraverserete un mondo post apocalittico dalla forte ispirazione western. Vestirete i panni di una mamma coyote che ha deciso di imbracciare le armi e liberare la popolazione dalle forze che la opprimono. Questo però, purtroppo, è uno dei pochi giochi che non ha nessuna indicazione sulla data di lancio, per adesso classificata come "in arrivo". Qui potete trovare la demo.