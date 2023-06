Red Dead Redemption: Rockstar cambia le icone dei Trofei su Social Club, c'entra una remaster?

Rockstar è in procinto di lanciare una versione rimasterizzata di Red Dead Redemption?

Di per sé questi cambiamenti non desterebbero scalpore, se non fosse che giusto pochi giorni fa l'ente di classificazione della Corea del Sud ha aggiunto al suo database una nuova versione di Red Dead Redemption, alimentando dunque le speranze dei fan per una versione rimasterizzata del gioco per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Insomma, magari queste icone dei trofei dal look rifatto sono in qualche modo collegate a una riedizione per piattaforme attuali.

Lanciato nell'ormai lontanissimo 2010, Red Dead Redemption è uno dei giochi più apprezzati tra quelli realizzati da Rockstar Games. Il gioco tuttavia è rimasto confinato su PS3 e Xbox 360, dunque una remaster per PS5, Xbox Series X|S e PC sarebbe sicuramente molto apprezzata dai fan, visto che attualmente l'unico modo per giocarlo è tramite la retrocompatibilità delle console Xbox, utilizzando una vetusta PS3 o tramite l'emulazione.

A questo punto non ci resta che attendere notizie ufficiali da Rockstar Games per scoprire se tutti questi indizi porteranno effettivamente a una remaster di Red Dead Redemption o a un nulla di fatto.