Starfield, Amazon rivela la data di pre-caricamento e le dimensioni effettive del gioco

Amazon ha rivelato la data di pre-caricamento di Starfield e le dimensioni effettive per il download del gioco: stando a queste informazioni, si potrà effettuare il preload a partire dal 9 agosto e il peso dei dati sarà pari a 125 GB.

In realtà l'informazione relativa allo spazio libero richiesto per Starfield era nota già da qualche settimana, mentre non erano ancora stati annunciati i dettagli relativi al pre-caricamento, che si pone in questo caso come una feature a maggior ragione rilevante.

In effetti se c'è una cosa su cui il titolo Bethesda non lesinerà sono proprio i contenuti, con i suoi mille pianeti e la maggior quantità di asset creati a mano di sempre per il team di sviluppo coordinato da Todd Howard.