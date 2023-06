Starfield: i requisiti ufficiali versione PC chiedono 125 GB di spazio libero e l'SSD obbligatorio

Sulla pagina Steam di Starfield sono apparsi i requisiti di sistema ufficiali, naturalmente per la versione PC. A risaltare è la richiesta di un SSD obbligatorio e l'ingente spazio occupato dall'installazione, per cui si parla di 125GB complessivi. In termini di memoria basteranno 16GB per farlo girare.

Non spintissimi i requisiti della GPU, visto che si parla di AMD Radeon RX 5700 e NVIDIA GeForce 1070 Ti tra i minimi e di AMD Radeon RX 6800 XT e NVIDIA GeForce RTX 2080 per i massimi. Vediamo comunque l'elenco completo:

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 version 2004 (10.0.19041.0)

Processore: AMD Ryzen 5 2600x, Intel Core i7-6800K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 125 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD Required

Requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 10/11 with updates

Processore: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 125 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: SSD Required

Per il resto vi ricordiamo che Starfield uscirà su PC e Xbox Series X/S il 6 settembre 2023. Stasera Bethesda ha mostrato lungamente il gioco in uno showcase dedicato.