Snufkin: Melody of Moominvalley, nuovo trailer al Wholesome Direct

In occasione del Wholesome Direct è stato mostrato un nuovo trailer di Snufkin: Melody of Moominvalley, avventura musicale 2D in cui il protagonista, Snufkin, deve riuscire a ripristinare l'armonia di Moominvalley, distrutta da alcuni parchi che ne hanno alterato gli equilibri naturali.

Il gioco è pensato per gli adulti e i bambini. Combina meccaniche open world con puzzle, stealth ed elementi musicali. Si tratta di un gioco di esplorazione in cui si coprono segreti e si risolvono i vari puzzle proposti.

Girando per Moominvalley si incontreranno molti degli amati personaggi delle storie di Tove Jansson. Del resto la grafica stessa di Snufkin: Melody of Moominvalley tenta di imitare quella di un libro illustrato.

Notevole la collaborazione musicale con Sigur Rós, per un gameplay che sarà pieno di storie appassionanti e buona musica.

Il Wholesome Direct è l'evento in cui vengono presentati i giochi inclusivi e che trattano dei temi sani. Per una panoramica di tutti i giochi, cliccate qui.