Cookie Cutter: periodo di uscita e un gameplay trailer per il metroidvania techno-pop-punk

Nelle battute finali del Future Games Show 2023 c'è stato spazio anche per Cookie Cutter, il metroidvania realizzato da Subcult Joint. Per l'occasione è stato presentato un nuovo gameplay trailer che potrete visualizzare nel player sottostante.

Inoltre è stato svelato il periodo di uscita, fissato per l'estate 2023 su PC via Steam ed Epic Games Store.

Cookie Cutter è un metroidvania ricco d'azione descritto come un'esperienza techno-pop-punk ambientata in un mondo distopico. Nei panni di Cherry, una ginoide nata dalla combinazione di tecnologia all'avanguardia e un'anima umana, dovremo affrontare livelli pieni di trappole e nemici mortali con l'obiettivo di salvare l'amata Dr. Shinji Fallon.

Per farlo potremo fare affidamento sulle abilità di combattimento del personaggio, che di certo non ha paura di sporcarsi le mani per raggiungere il suo obiettivo, che potremo potenziare sbloccando nuovi poteri, che ci torneranno utili anche per esplorare zone in precedenza inaccessibili.